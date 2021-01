PvdA wil opheldering van Koolmees over privacy van UWV-klanten

De PvdA wil opheldering van minister Koolmees van Sociale Zaken over de privacy van UWV-klanten. Privégegevens van miljoenen huidige en voormalige klanten van het UWV zijn voor duizenden ambtenaren eenvoudig toegankelijk. Deze gegevens zijn in het Sonar-systeem opgeslagen, dat vanwege privacyproblemen zal worden vervangen. Dit zal echter pas na 2025 plaatsvinden.

De berichtgeving is aanleiding voor PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk om Kamervragen aan Koolmees te stellen. "Hoe kan het zo zijn dat het UWV al jarenlang zo slecht met de privacy van haar cliënten omgaat?", zo vraagt hij aan de minister. Koolmees moet ook duidelijk maken of er misbruik van klantgegevens is gemaakt en of hij hier een onderzoek naar wil laten uitvoeren.

"Bent u ook verbaasd over het feit dat het UWV, vanwege het gebrek aan consequenties, 'hooguit wat Kamervragen', hier al jaren niets aan wil doen?", vraagt Van Dijk verder. Het PvdA-Kamerlid wil ook weten of Koolmees het UWV gaat aanspreken op het niet goed beschermen van de privacy van klanten. Afsluitend moet de minister aangeven wanneer Sonar aan de AVG voldoet, aangezien dat nu nog niet het geval is, en of het UWV serieus werk gaat maken om inactieve klanten, waarvan gegevens niet zichtbaar hoeven te zijn, onzichtbaar te maken. De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.