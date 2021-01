Privacy First: avondklok is stap richting surveillancemaatschappij

Mocht het kabinet vandaag besluiten om een avondklok in te voeren is dit een zoveelste stap richting een surveillancemaatschappij, aldus privacyorganisatie Privacy First. Vanmiddag vindt er een persconferentie plaats waarin De Jonge en Rutte waarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen zullen aankondigen, waaronder een avondklok. De maatregel moet nog wel door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Privacy First heeft nu de Tweede Kamer opgeroepen om de invoering van een avondklok te blokkeren. Volgens de privacyorganisatie is een dergelijk verregaande, generieke maatregel in vrijwel elke situatie verre van noodzakelijk en disproportioneel. "Bovendien is de effectiviteit ervan in de strijd tegen het coronavirus tot op heden onbekend. Alleen daarom al kan van de juridisch vereiste maatschappelijke noodzaak van een avondklok geen sprake zijn", zo laat de stichting weten.

Die stelt verder dat een avondklok ook averechts zal kunnen werken, omdat dit de mentale en (dus ook) fysieke gezondheid van grote groepen in de samenleving schaadt. "Daarnaast vormt een avondklok in Nederland een zoveelste stap richting surveillancemaatschappij", gaat de privacyorganisatie verder. Mocht de avondklok worden ingevoerd is dit volgens Privacy First een massale schending van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van beweging.