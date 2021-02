Air New Zealand gaat digitaal coronapaspoort voor passagiers testen

Luchtvaartmaatschappij Air New Zealand gaat in april een digitaal coronapaspoort voor passagiers testen waarmee die kunnen aantonen dat ze zijn getest en/of gevaccineerd. De paspoort-app wordt ontwikkeld door de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

Passagiers kunnen in de IATA Travel Pass-app een "digitaal paspoort" aanmaken, test- en vaccinatiecertificaten ontvangen en testuitslagen en vaccinatiecertificaten met luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten delen. Via deze app kunnen reizigers ook hun reisdocumenten beheren. De app moet in april in de Apple App Store en Google Play Store verschijnen. Vervolgens zal Air New Zealand drie weken lang met reizigers en personeel het coronapaspoort gaan testen.

Volgens de luchtvaartmaatschappij staat de privacy van klanten centraal in het ontwerp van de app. Zo is er geen centrale database van persoonlijke informatie en moeten reizigers zelf toestemming geven om hun data te delen. "Door al je gezondheidsgegevens digitaal op één plek te hebben, versnelt dit niet alleen het inchecken, maar biedt het ook de mogelijkheid tot contactloos reizen", zegt Jennifer Sepull, Chief Digital Officer bij Air New Zealand.

De luchtvaartmaatschappij is in overleg met overheidsinstanties over de mogelijkheden voor het controleren van tests en vaccinaties. Of de app straks verplicht wordt voor reizigers is nog onbekend. IATA liet eerder al weten dat Europeanen die zijn gevaccineerd tegen corona straks met een coronapaspoort vrij door Europa moeten kunnen reizen, zonder dat ze zich eerst moeten laten testen.