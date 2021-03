Minister vraagt terughoudendheid met tweede camera bij online tentamens

Verder stelt de minister dat wanneer een onderwijsinstelling niet kan aantonen dat het belang van de onderwijsinstelling zwaarder weegt dan die van de student, er een passende alternatieve vorm van toetsing moet worden aangeboden die de privacybezwaren van de student in voldoende mate wegneemt.

Waar zijn we NU weer in verzeild geraakt???Nou doet zelfs de minister al of het aanbieden van een veilige toetsing omgeving "in het belang van de onderwijsinstelling" is...Dat is natuurlijk larie. De kwaliteit van de toetsing is in het belang van de student, niet die van de onderwijsinstelling!Die heeft er hooguit belang bij dat zoveel mogelijk studenten slagen, want hoge slagingspercentages zijn gunstig voor hen.Het belang van de student is juist dat er streng toezicht tijdens de toetsing is, want als je kunt slagen door fraude te plegen verwatert dat de waarde van het diploma dat je uiteindelijk gehaald hebt. Zelfs als je zelf niet fraudeert.En het gaat bij het niet aanbieden van toetsen in het gebouw van de onderwijsinstelling niet om een belang van die onderwijsinstelling maar om een belang wat de regering bedacht heeft "voor ons allemaal". Als de regering zou zeggen "toetsen afnemen mag gewoon en we gaan niet zeuren over negatieve testen die je moet overleggen enzo" dan was dit hele probleem er niet. Dat doen de onderwijsinstellingen echt niet zomaar, omdat ze "zo graag de privacy belangen van de studenten willen schenden" of zo.Het wordt tijd dat de deelnemers in die discussie eens goed wakker worden gemaakt want dit gaat echt helemaal nergens meer over...