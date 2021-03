Consumentenbond: veel populaire sites in de fout met trackingcookies

Veel populaire websites gaan de fout in met het plaatsen van trackingcookies, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek naar honderd populaire websites. Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten websites op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van trackingcookies.

Met deze trackingcookies kan een derde partij gebruikers over meerdere websites volgen om bijvoorbeeld persoonsgerichte advertenties te tonen. "Omdat het volgen van gebruikers behoorlijk privacyschendend is moet de bezoeker zijn toestemming 'vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek' geven. Een site mag bij bezoekers de toestemming niet afdwingen met een 'cookiemuur', zoals we afgelopen jaren veel zagen", stelt de Consumentenbond.

In januari van dit jaar deed de Consumentenbond onderzoek naar de manier waarop honderd populaire websites omgaan met het plaatsen van trackingcookies en vragen van toestemming hiervoor. Volgens de consumentenorganisatie blijkt er veel mis te zijn. Meer dan de helft van onderzochte websites (53) gaat in de fout en plaatst trackingcookies zonder toestemming of toestemming wordt min of meer afgedwongen.

"Positief is dat de cookiemuur nagenoeg verdwenen is. Alleen op Tweakers.net staat hij nog overeind", stelt de Consumentenbond. Die hekelt ook de ingewikkelde keuzemenu’s waarin het afwijzen van advertentiecookies moeilijker is dan ze allemaal accepteren. Dit blijkt bij 41 van de onderzochte websites het geval te zijn. Verder plaatst bijna een kwart van de sites een advertentiecookie voordat de gebruiker toestemming heeft gegeven. Bunq.nl plaatst bij het laden van de website de meeste advertentietrackers, namelijk negen.

De partijen die zonder toestemming cookies plaatsen maken in veel gevallen excuses en zeggen de problemen te zullen oplossen. De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten zeer kritisch te zijn over de ingewikkelde en sturende menu’s en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

"Het is treurig om te moeten constateren dat bedrijven zo hardnekkig de fout in blijven gaan. Hoe ingewikkeld is het nu helemaal om netjes om toestemming te vragen? In de wet staat dat je je vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek toestemming moet geven voor cookies. Daar is absoluut geen sprake van als het keuzemenu meer lijkt op een hindernisbaan of je bezoeker zich eerst door een 170 pagina’s tellende verklaring moet worstelen", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.