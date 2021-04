Banken zien schade door phishing en telefoonspoofing explosief stijgen

De schade door phishing en telefoonspoofing in het Nederlandse betalingsverkeer is vorig jaar explosief gestegen naar bijna 40 miljoen euro. Een jaar eerder ging het nog om 7,9 miljoen euro schade, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag. In 2020 wisten criminelen door middel van telefoonspoofing 26,7 miljoen euro te stelen, terwijl er 12,8 miljoen euro via phishing werd buitgemaakt.

Bij telefoonspoofing worden mensen door oplichters gebeld die zich voordoen als bankmedewerker. Door middel van spoofing laten de oplichters het echte telefoonnummer van de bank op de telefoon van het slachtoffer verschijnen. Vervolgens stelt de zogenaamde medewerker dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en naar een "kluisrekening" moet worden overgemaakt. Deze rekening is in werkelijkheid van een katvanger. Op deze manier zijn vorig jaar honderden slachtoffers gemaakt.

In 2019 kwam telefoonspoofing nog nauwelijks voor. De schade die via phishingaanvallen werd veroorzaakt bedroeg dat jaar 7,9 miljoen euro, maar steeg vorig jaar naar 12,8 miljoen euro. "Deze zorgwekkend sterke stijging van de totale schade door fraude en oplichting onderstreept de noodzaak om samen met overheid en andere partijen snel tot een integrale aanpak te komen om deze vormen van criminaliteit te bestrijden", aldus de NVB.

Eind vorig jaar besloten banken om slachtoffers van telefoonspoofing met terugwerkende kracht te vergoeden. In 96 procent van de beoordeelde gevallen is de schade inmiddels vergoed. Voor de overige 4 procent geldt dat die of niet in aanmerking komt voor een vergoeding of dat er nog geen aangifte is gedaan, zo laat de NVB weten. De vereniging merkt op dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Naast phishing en telefoonspoofing nam ook de schade door fraude met creditcards toe. Er was sprake van bijna een verdubbeling naar 3,8 miljoen euro. Verder zorgde fraude met gestolen of verloren bankpassen voor een schadebedrag van 5,8 miljoen euro. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg daarmee 49,1 miljoen euro, tegenover 24,1 miljoen euro in 2019.