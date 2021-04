Van Lanschot introduceert "biometrisch stempaspoort" voor klanten

Berichtgeving is mij niet helemaal duidelijk.



"De stem van de klant, die uniek wordt geïdentificeerd, wordt na diens instemming onderdeel van de toegangssleutel tot de bankgegevens op het moment dat de klant telefonisch contact opneemt met Van Lanschot Client Services."



Wordt dit een middel om enkel saldo, afschrift en persoonsgegevens op te vragen of wordt dit een soort telebankieren verhaal?



In beide gevallen zie ik de veiligheidsrisico's als regen uit de lucht vallen, dit kan je op zoveel manieren SE'en.



Meer personeel in kantoren onder chain of command is imho altijd de veiligste optie geweest tbh van de klanten.