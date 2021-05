Inloggen bij zorgaanbieders straks alleen via DigiD-app met ID-check

Bij steeds meer zorgaanbieders is het straks alleen nog mogelijk om via de DigiD-app met een eenmalige ID-check in te loggen. De overheid start nu een campagne om burgers hierop te wijzen. "Dit betekent dat iemand voortaan altijd zijn (mobiele) telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen. Zo zijn persoonlijke gegevens beter beschermd", laat DigiD-aanbieder Logius weten.

De DigiD-app kan worden opgewaardeerd naar een hoger beveiligingsniveau. Hiervoor moet er eenmalig een extra controle (ID-check) van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan de app worden toegevoegd. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs. De gegevens worden vervolgens gecontroleerd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens of het rijbewijzenregister van de RDW.

DigiD slaat de gegevens niet op, maar registreert alleen dat de controle correct is uitgevoerd. De controle is eenmalig. Daarna is de DigiD-app geschikt om in te loggen bij de organisaties die deze extra zekerheid vereisen. Zo is het mogelijk om extra privacygevoelige gegevens in te zien of te wijzigen, zoals gezondheidsgegevens.

Volgens Logius is het voor de zorgsector van groot belang om op een veilige manier inzage te geven in bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of een overzicht van medicijngebruik. Zorgpartijen willen daarbij meer zekerheid dat de juiste persoon toegang tot deze gegevens krijgt. "Die zekerheid biedt inloggen met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van een identiteitsbewijs is toegevoegd. Daarom wordt dat de standaard voor de zorgsector", aldus de DigiD-aanbieder.

Logius stelt ruim 4,5 miljoen Nederlanders de eenmalige ID-check al aan hun DigiD-app hebben toegevoegd. Via de nu gelanceerde campagne worden mensen erop gewezen dat ze straks alleen nog via de DigiD-app met ID-check bij hun zorgaanbieder kunnen inloggen. De boodschap 'Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!' wordt de komende drie maanden op meer dan drieduizend digitale schermen in wachtruimten van onder andere huisartspraktijken getoond. Ook is de boodschap te zien op overheidswebsites die gaan over volksgezondheid, welzijn en sport.