Russische telecomtoezichthouder blokkeert Opera VPN en VyprVPN

De Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor heeft vpn-diensten Opera VPN en VyprVPN in het land geblokkeerd. Beide vpn-diensten zijn door de toezichthouder als dreiging bestempeld omdat ze toegang tot verboden content mogelijk maken. De blokkade geldt niet voor 130 Russische bedrijven die van de vpn-diensten gebruikmaken en door Roskomnadzor op een whitelist zijn geplaatst.

Naar aanleiding van de beslissing is Opera gestopt met het aanbieden van de vpn-dienst in Rusland. "We hebben besloten om de ondersteuning van vpn-diensten in onze browsers op Russische grondgebied, zoals het werd aangeboden, te staken", zo laat een woordvoerster tegenover het Russische persbureau TASS weten. Volgens de pr-manager staat Opera open voor een een "dialoog" over de veiligheid van internetgebruikers.

In 2019 waarschuwde Roskomnadzor meerdere vpn-diensten dat ze binnen dertig dagen met een systeem van de overheid verbinding moesten maken om de websites die hierin zijn opgenomen te blokkeren. Roskomnadzor dreigde vpn-providers die niet wilden meewerken af te sluiten. VyprVPN liet daarop weten niet mee te zullen werken.