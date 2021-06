CoronaCheck-app kan vanaf nu vaccinatiegegevens omzetten in qr-code

De CoronaCheck-app kan vanaf nu vaccinatiegegevens omzetten in een qr-code waarmee toegang kan worden verkregen tot evenementen en locaties en kan worden gereisd. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. In de CoronaCheck-app was het al mogelijk om een negatief testresultaat op te halen. Vanaf nu is het voor volledig gevaccineerde mensen mogelijk om op basis van hun vaccinatie een coronatoegangsbewijs te genereren.

De qr-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Het gaat om het type vaccin, het aantal doses en datum van vaccinatie. Ook wordt zichtbaar of iemand is hersteld van een coronabesmetting, negatief is getest of gevaccineerd is.

Vanaf 1 juli zullen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs kunnen genereren in de app. Dat gaat op basis van een positieve coronatest. Mensen die al eerder corona hebben gehad worden na hun eerste prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kunnen dus na de registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren. Voor mensen die corona hebben gehad en niet bij de GGD zijn gevaccineerd maar bij een huisarts, ziekenhuis of instelling is dat mogelijk vanaf 1 juli.

Vanaf zaterdag 26 juni kunnen horeca, culturele instellingen, evenementen en professionele sportwedstrijden de anderhalve meter afstand loslaten als ze met coronatoegangsbewijzen werken. Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. De update voor CoronaCheck die vaccinatiegegevens kan omzetten naar een qr-code wordt vandaag uitgerold. De Androidversie van CoronaCheck is volgens cijfers van de Google Play Store meer dan 500.000 keer geïnstalleerd.

"Met de CoronaCheck-app kunnen mensen deze zomer weer naar een festival, een voetbalwedstrijd kijken of gaan dansen tot diep in de nacht. Ook op vakantie gaan naar het buitenland is nu een stuk makkelijker. Download op tijd de app, zodat je kunt checken of je vaccinatie of test er goed in staat. Maar niet allemaal tegelijk – zo voorkomen we samen dat de systemen overbelast raken", aldus demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid.