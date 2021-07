Bravis ziekenhuis berispt personeel voor onbevoegd inkijken patiëntendossier

Het Bravis ziekenhuis heeft onlangs zes medewerkers een officiële waarschuwing gegeven voor het onbevoegd inkijken van een patiëntendossier. De medewerkers in kwestie hadden geen behandelrelatie met de patiënt, maar waren "nieuwsgierig", zo laat het ziekenhuis in een intern bericht weten dat in handen kwam van Omroep Brabant.

"Enkele weken geleden heeft zich binnen het ziekenhuis een situatie voorgedaan waarbij zes medewerkers in een dossier hebben gekeken van een patiënt die in Bravis was opgenomen om te komen overlijden. Zij waren niet betrokken bij de daadwerkelijke behandeling van de patiënt”, aldus het intranetbericht van het ziekenhuis.

De medewerkers liepen tijdens een steekproef tegen de lamp. Het ziekenhuis heeft de familie van de patiënt ingelicht en het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vorig jaar kwam het Bravis ziekenhuis in het nieuws omdat een secretaresse jarenlang onopgemerkt in de dossiers van patiënten grasduinde.