FTC hekelt Facebook over reden voor het sluiten van advertentie-onderzoek

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft uitgehaald naar Facebook wegens de reden die techbedrijf gaf voor het sluiten van onderzoek van de Universiteit van New York naar politieke advertenties en de verspreiding van desinformatie op het platform. Volgens Facebook moest het onderzoek worden gesloten vanwege een overeenkomst die het eerder met de FTC was overeengekomen.

Volgens de FTC is er sprake van "misleidende claims" en heeft het bedrijf dit inmiddels zelf ook erkend. Zo is de betreffende tekst door Facebook aangepast. In een brief aan Mark Zuckerberg laat de FTC weten dat het teleurgesteld is in de manier waarop Facebook zich in deze zaak heeft gedragen.

Ondanks eerdere toezeggingen van he techbedrijf over tijdige en transparante communicatie over belangrijke ontwikkelingen werd de toezichthouder niet ingelicht dat Facebook de met de FTC gesloten overeenkomst zou gebruiken als reden voor het stopzetten van het onderzoek.

"Als Facebook de toezegging had nageleefd dat het ons van tevoren zou waarschuwen, hadden we aangegeven dat de overeenkomst Facebook niet verbiedt om uitzonderingen te maken voor onderzoek dat in goed vertrouwen in het publiek belang wordt uitgevoerd", zegt Samuel Levine van de FTC in de brief.

Hij merkt op dat de toezichthouder het onderzoek naar surveillance-gebaseerde advertenties juist steunt. "Hoewel het niet onze taak is om individuele geschillen tussen Facebook en derde partijen op te lossen, hopen we dat het bedrijf privacy, en in zelfde mate het bevel van de FTC, niet als excuus voor andere doeleinden gebruikt", aldus Levine.