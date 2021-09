Politiecamera die vasthouden smartphone herkent betrapt 85 automobilisten

Een door de politie ontwikkelde camera die herkent of bestuurders een smartphone of ander apparaat vasthouden heeft bij controles in Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg 85 automobilisten betrapt. De MONOcam werd in juli van dit jaar aangekondigd. Het apparaat gebruikt speciale software en kunstmatige intelligentie om potentiële bellers te identificeren, zo laat de politie weten.

Beelden van bestuurders die mogelijk de fout ingaan worden gecontroleerd door een agent van Team Verkeer en een tweede politieambtenaar. Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake van een overtreding is verstuurt de verbalisant alle informatie naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat vervolgens de bekeuring verstuurt. De camera zal gezichten van mogelijke medepassagiers automatisch blurren. Beelden die de camera maakt worden, nadat ze zijn gecontroleerd en doorgestuurd, van de betreffende laptop verwijderd.

Bij de controle in Bergen op Zoom herkende de MONOcam 22 automobilisten, terwijl er in Breda en Tilburg 63 verkeersdeelnemers werden betrapt voor het niet handsfree bellen. Naast de camera zetten de politie ook een touringcar in om overtreders te spotten. Bij de controle in Breda en Tilburg werden via observaties uit de touringcar 137 automobilisten bekeurd.