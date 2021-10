ALDI test kassaloze winkel die boodschappen via sensoren registreert

Supermarktketen ALDI opent begin volgend jaar een kassaloze winkel in Utrecht die door middel van een speciale app en sensoren bijhoudt welke boodschappen klanten in hun winkelwagen leggen. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Het systeem maakt geen gebruik van gezichtsherkenning, scans van ogen of vingerafdrukken, noch het gebruik van andere biometrische kenmerken, zo laat de supermarktketen weten.

Het systeem maakt in plaats daarvan gebruik van sensoren en een smartphone-app die de bewegingen van de klant en het product volgen. Binnen de Europese groep van bedrijven van ALDI Nord is het nieuwe filiaal in Utrecht als testlocatie aangewezen. Volgens Jan Oostvogels, ceo van ALDI Nederland, biedt Nederland door de hoge digitaliseringsgraad het "juist klimaat" om nieuwe technologieën te testen.

De technologie van het systeem wordt ontwikkeld door Trigo Vision, dat oplossingen voor "seamless shopping" biedt. Het bedrijf stelt dat de technologie in de supermarkt de identiteit van klanten niet kan weten en het systeem volgens 'privacy by design' is ontwikkeld.