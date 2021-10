Grapperhaus: politie mocht gezichten automobilisten via ANPR-camera's fotograferen

De politie mocht gezichten van automobilisten en bijrijders met behulp van ANPR-camera's fotograferen en die afbeeldingen vervolgens gebruiken, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Op honderden locaties in Nederland hangen ANPR ( (Automatic Number Plate Recognition)-camera's die kentekens van voorbijrijdende auto's vastleggen. Op een aantal van deze foto's is ook de bestuurder te zien.

Recentelijk meldde NRC dat de politie via de ANPR-camera's zonder wettelijke basis automobilisten en bijrijders heeft gefotografeerd, wat voor Kamervragen van D66 zorgde. Volgens Grapperhaus is de bewering van NRC dat het fotograferen van gezichten zonder wettelijke basis gebeurde onjuist. Voor het maken en gebruiken van de ANPR-foto’s zijn verschillende wettelijke grondslagen en bij de ene grondslag mag politie ongeblurde foto’s van automobilisten en bijrijders wel gebruiken.

De Politiewet laat politie ANPR-foto's maken door gebruikmaking van referentielijsten. Deze lijsten bevatten kentekens van auto’s die worden gezocht door de politie, bijvoorbeeld omdat een auto is gestolen of omdat iemand een openstaande boete heeft. Wanneer een auto met een kenteken op een referentielijst langs een ANPR-camera rijdt is er sprake van een hit en alleen in dit geval wordt de foto opgeslagen.

Daarnaast is er Artikel 126jj Wetboek van Strafvordering waardoor politie ANPR-foto’s mag maken van alle voertuigen die een ANPR-camera passeren. Deze afbeeldingen mogen vervolgens 28 dagen worden opgeslagen. Bij ANPR-foto’s die zijn gemaakt met Artikel 126jj als grondslag moet het gezicht van de bestuurder en bijrijder onherkenbaar worden gemaakt. In het geval van foto's die onder de Politiewet zijn gemaakt niet.

"Om deze disbalans te beëindigen hebben Openbaar Ministerie en politie besloten alleen geblurde foto’s te gebruiken", stelt de minister. "Hiermee is het gebruik van ANPR-foto’s waarop personen herkenbaar voorkomen op dit moment in het geheel niet mogelijk." Wel laat Grapperhaus weten dat in drie zaken een ongeblurde ANPR-foto met het gezicht van een automobilist, die gemaakt werd op basis van artikel 126jj, is verstrekt aan een onderzoeksteam, terwijl de wettelijke regeling dat niet toestaat.