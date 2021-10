PvdD wil opheldering over camera op zelfscanner van Albert Heijn

Rich Locationing Support for the Most Personalized Service



Deliver relevant coupons based on location, discounts based on past purchases, the fastest shopping path for a specific shopping list, directions to any item and more with support for a wealth of locationing technologies — including Bluetooth 5.0 BLE, Visible Light Communication (VLC) via the 5 MP front facing camera, WiFi, plus Zebra’s SmartLens and MPact locationing solutions.

"Kunt u bevestigen dat het bedrijf dat deze scanners verkoopt deze scanners aanbeveelt omdat ze gezichtsherkenning mogelijk maken waarmee klanten geïdentificeerd kunnen worden?", vraagt PvdD.Dat staat alsonder het kopje van de productbeschrijving over meer geavanceerde apps. "Apps" is de gebruikte term, het apparaat draait namelijk onder Android, zodat de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd zijn. De gezichtsherkenning is niet meer dan eenvan wat er allemaalis met dat ding.Eerder beschrijft de productpagina de primaire toepassing voor de camera:Visible Light Communication kan je opzoeken op Wikipedia: het gaat om het uitzenden van informatie via gewone lampen (10 kbit/s) of ledlampen (tot 500 Mbit/s). De zelfscanner is zo'n hand-held geval dat je in een houder op je winkelwagentje kan plaatsen, het gaat hier niet om de zelfscankassa's. De camera is dan schuin omhoog gericht, kan de verlichting in het plafond van de supermarkt zien en het idee is kennelijk dat de lampen een code uitzenden waaraan het apparaat kan zien waar het zich bevindt. Het filmpje over het apparaat op deze pagina toont bij de uitleg ervan de tekst: "remember light bulbs!".Ik erger me aan hoe PvdD het hier voorstelt alsof wat niet meer dan een van de vele mogelijkheden is wel de intentie zal zijn. Wat ze ook doen, namelijk vragen of dit niet kwetsbaar is voor misbruik door derden, is wel een interessante vraag. Die gaat, als ik het breder trek, over hoe het zit met bewustzijn bij bedrijven dat technologie die ze inzetten misbruikt kan worden en privacyrisico's op kan leveren, inclusief bewustzijn dat als je voor zo'n oplossing kiest je ook moet zorgen dat het beheer en de beveiliging van die systemen strak en professioneel geregeld is.is een goed onderwerp voor de politiek om aandacht aan te besteden, en dit is eendaarvan. Helaas brengt PvdD dit alsof het een op zichzelf staand onderwerp is. Hier lijkt PvdD meer op incidenten te reageren, of zelfs op non-incidenten, zonder blijk te geven van enige gerichtheid op de grotere context die voor bestuur en beleid nodig zijn. Dat doen ze overigens bij hun centrale onderwerp, het leefbaar houden van de wereld als geheel, wel goed.