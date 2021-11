NFI ontwikkelt software voor volledig geautomatiseerde dna-analyses

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft software ontwikkeld waarmee het volledige proces van dna-analyses is te automatiseren. Hierdoor moeten opsporingsdiensten sneller over dna-analyses kunnen beschikken, wat kan helpen bij de opsporing. Veel stappen in het dna-laboratoriumproces zijn al door het NFI geautomatiseerd, maar de laatste stap was nog altijd handmatig.

"Het NFI heeft nu ook de analyse van het dna-spoor, de interpretatie van het dna-profiel en de vergelijking van het profiel met personen binnen de zaak, allen geautomatiseerd. Net als het eenmalig vergelijk met de dna-databank voor strafzaken én de rapportage van de resultaten", zegt Sander Kneppers van het NFI. Hij is betrokken bij de proeftuin 'De Snelle Identificatie-lijn' die deze maand met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam wordt gestart.

In deze proeftuin koppelt het NFI de automatisch gegenereerde resultaten van dna-analyses standaard binnen drie werkdagen terug aan de opsporingsdiensten. "Na het insturen van een spoor naar het NFI weten de politie en OM dus standaard al na drie werkdagen of er een overeenkomst is met het dna-profiel van een persoon in de zaak, of met een persoon in de dna-databank", aldus Kneppers.

In eerste instantie wordt de automatische vergelijking tegen personen in de dna-databank ingezet met één donor van een dna-spoor. In een volgende fase zal ook worden gerapporteerd over meerdere donoren in een dna-spoor, de zogenoemde dna-mengprofielen. Hierdoor zouden politie en OM sneller moeten zien of een spoor een overeenkomst oplevert met een verdachte of met een slachtoffer, of met iemand in de dna-databank voor strafzaken.

Het rapport van dna-deskundigen met alle resultaten van het dna-onderzoek volgt later, wat ook geldt voor de resultaten die nog niet automatisch gegenereerd kunnen worden. Zoals de vergelijking met echt ingewikkelde dna-mengprofielen. Volgens NFI-directeur Marc Elsensohn biedt automatisering bij de forensische opsporing enorme kansen. "Het kan de verwerking van grote volumes sporen enorm versnellen."

De Snelle ID-lijn zal vooral gericht zijn op zaken waarin er geen gebruik wordt gemaakt van een dna-spoedprocedure. Bij een spoedprocedure kan een resultaat al na drie uur tot enkele dagen worden teruggekoppeld, afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek. "De spoedprocedure is jaarlijks slechts in enkele honderden zaken beschikbaar, terwijl het NFI op jaarbasis in totaal circa 125.000 dna-profielen maakt", zegt Elsensohn. Met de nu ontwikkelde software zou het NFI in vele duizenden reguliere zaken straks sneller resultaten moeten kunnen terugkoppelen aan de opsporing.