Bunq moet 'grof nalatig' slachtoffer van tikkiefraude deels vergoeden

Bunq moet een klant die 'grof nalatig' handelde en slachtoffer werd van tikkiefraude deels vergoeden omdat de claims van de bank over waarschuwingen voor een gekoppeld apparaat aan de rekening van de klant niet zijn te controleren. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald.

De klant bood op Marktplaats een fotocamera aan en werd benaderd door een oplichter die zich als potentiële koper voordeed. Die vroeg de verkoper om ter controle één cent via een betaalverzoek te betalen. De oplichter stuurde de Bunq-klant drie keer via WhatsApp een link met het verzoek om één cent over te maken, wat telkens niet lukte. Toen de klant voor de derde keer op de link klikte, zijn wachtwoord wijzigde en de transactie weer niet lukte, stelde de oplichter dat hij het bedrag meteen zou overmaken.

De Bunq-klant heeft toen zijn rekeningnummer en zijn volledige naam naar de oplichter geappt. De volgende dag werd meer dan zesduizend euro van de bankrekeningen van de klant overgemaakt. Met de informatie die de klant verstrekte kon de oplichter zijn telefoon aan de rekening van de klant koppelen. Volgens Bunq heeft de klant hiermee grof nalatig gehandeld.

Het Kifid is het daarmee eens. "Alleen met behulp van de door de consument verstrekte gegevens is het de oplichter gelukt om een andere telefoon aan de rekening van de consument te koppelen en de transacties uit te voeren", aldus het klachteninstituut. Ook besloot de klant buiten de Marktplaats-omgeving met de oplichter te communiceren. "Dit alles leidt tot de conclusie dat de consument grof nalatig heeft gehandeld ten aanzien van zijn persoonlijke beveiligingscodes", stelt het Kifid.

De klant ontkent dat hij zijn inloggegevens met iemand heeft gedeeld of dat hij op verzoek van iemand een transactie heeft uitgevoerd. Tevens zegt de klant dat hij niet is gewaarschuwd over het koppelen van een ander apparaat aan zijn rekening. Volgens Bunq is de klant wel gewaarschuwd door middel van een niet-gepersonaliseerd mailbericht en een pushnotificatie.

De klant herhaalde tegenover het Kifid dat hij geen waarschuwing heeft ontvangen. Bunq wees in een reactie daarop naar het eerdere standpunt. "Aangezien de commissie de stellingen van de bank over de gedane waarschuwingen niet kan verifiëren, dient het er in dit geval voor te worden gehouden dat geen waarschuwingen zijn uitgestuurd", zo laat het klachteninstituut weten. Daarop werd besloten om de schade voor de klant tot 75 procent te beperken, wat inhoudt dat Bunq 1500 euro van de gestolen 6.000 euro moet vergoeden (pdf).