Dekker: burger moet voor- en nadelen van gezichtsherkenning kennen

Het is belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van gezichtsherkenning, zodat ze de juiste keuze maken bij het geven van toestemming om bijvoorbeeld via gezichtsherkenning toegang tot festivals en evenementen te krijgen. Dat laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming weten op vragen van de FvD.

Onlangs werd bekend dat het inmiddels afgelaste 11evande11e in Roermond gezichtsherkenning zou inzetten als alternatief voor het tonen en controleren van een paspoort of identiteitskaart. Aanleiding voor FvD-Kamerlid Kerseboom om minister Dekker om opheldering te vragen. De minister stelt dat het gebruik van gezichtsherkenning tussen burgers onderling alleen is toegestaan na uitdrukkelijke, vrijelijk gegeven toestemming door de burger die wordt herkend of wanneer dat noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, zoals het beveiligen van een energiecentrale.

In het geval van festivals is het gebruik van gezichtsherkenning gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van bezoekers. "Die toestemming van burgers moet wel voldoen aan alle eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, zoals onder meer dat deze vrijelijk moet worden gegeven", laat de minister weten. Hij voegt toe dat het uiteindelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om te bepalen of de toestemming daadwerkelijk vrijelijk is gegeven.

En zelfs in het geval van vrije toestemming betekent dit nog niet dat gezichtsherkenning zomaar kan worden toegepast. De AVG kent namelijk een breed scala aan waarborgen, merkt Dekker op. Het gaat onder andere om zaken als dataminimalisatie en het alleen verwerken van noodzakelijke gegevens voor het beoogde doel. "Dit brengt mee dat een verwerkingsverantwoordelijke die gezichtsherkenning toe wil passen moet toetsen of er geen mogelijkheden bestaan om het doel te bereiken en daarbij minder gegevens te verwerken", antwoordt Dekker op een vraag van Kerseboom.

Gezien de vrije toestemming is het Belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van gezichtsherkenning, gaat de minister verder. "Juist om bewuste keuzes onder burgers te waarborgen, stelt artikel 7 AVG strikte voorwaarden voor het aannemen van rechtsgeldige toestemming vast. Eén van die voorwaarden is dat degene die toestemming verleent voldoende geïnformeerd moet zijn."