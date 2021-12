Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwt voor telefoonspoofing

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een waarschuwing afgegeven voor oplichters die het telefoonnummer van de organisatie misbruiken voor het oplichten van bankklanten. "Wij krijgen signalen dat oplichters het telefoonnummer van de Nederlandse Vereniging van Banken misbruiken om zo via telefoon of sms klanten van banken op te lichten", aldus de organisatie.

Vorige maand deed de Hoge Raad nog aangifte van telefoonspoofing door Engelstalige oplichters. Die belden duizenden Nederlanders waarbij ze het telefoonnummer van de Hoge Raad gebruikten en een Engelstalig bericht afspeelden dat het BSN-nummer van de ontvanger wordt misbruikt, er tegen hem een arrestatiebevel loopt of dat de ontvanger betrokken is bij drugshandel en witwassen. Dit zorgde voor duizenden klachten bij de Fraudehelpdesk.

De NVB zegt dat het samenwerkt met telecomproviders en banken om de telefonische oplichting tegen te gaan. "Voor consumenten is het goed om te weten dat de NVB nooit contact opneemt met klanten via mail, telefoon of sms om klanten te vragen om geld over te maken", laat de waarschuwing verder weten. Een wetsvoorstel dat telecomproviders dwingt telefoonspoofing aan te pakken wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.