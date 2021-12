PvdA en GL willen opheldering over steun overheid voor datacentrum Facebook

GroenLinks en de PvdA hebben demissionair ministers Blok van Economische Zaken en Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over de steun van de Nederlandse overheid voor de bouw van een datacentrum van Facebook in Zeewolde.

Vorige week meldde NRC op basis van documenten die via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vrijgegeven dat voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken Facebook voorrang had gegeven voor een aansluiting op het hoogspanningsnet. Ook zijn er vragen over het gebruik van de restwarmte van de Facebookservers. Aanleiding voor PvdA-Kamerleden Gijs van Dijk, Nijboer en Thijssen en GroenLinks-Kamerlid Kröger om opheldering te vragen.

Zo willen ze weten of de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van het datacentrum van Facebook en hoe deze rol er precies uitzag. "Hoe kan het zo zijn dat het datacenter van Facebook toch op een plek komt die niet past in de voorkeurslocatie van dit kabinet? Bent u hierdoor door Facebook ook actief op belobbyd?", vragen de Kamerleden verder.

De ministers moeten daarnaast duidelijk maken op welke manieren ze Facebook hebben gefaciliteerd. Daarbij vragen de Kamerleden ook om inzage in de contacten en correspondentie die de ministers en ministeries hebben gehad met Facebook, lobbyorganisaties of organisaties die namens het Amerikaanse techbedrijf handelden.

De GL- en PvdA-Kamerleden willen tevens weten of het klopt dat het ministerie van Algemene Zaken heeft aangespoord tot snelheid in het proces en welke rol het ministerie van Algemene Zaken heeft gehad rondom het datacentrum van Facebook. Verder vragen ze hoeveel duurzame banen het datacentrum oplevert.

"Deelt u de mening dat de komst een enorme impact heeft voor het hele land en dat om die reden een beslissing over de komst van datacenters op nationaal niveau genomen zou moeten worden?", is een andere vraag voor Blok en Ollongren, die afsluitend duidelijk moeten maken welke mogelijkheden de ministeries en provincie hebben om de bouw van het datacentrum te stoppen.

De gemeenteraad van Zeewolde neemt op 16 december een beslissing over de bouw van het datacentrum. De Kamerleden hebben de ministers gevraagd om de vragen voor deze datum te beantwoorden.