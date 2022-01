Lissabon krijgt privacyboete van 1,25 miljoen euro voor delen data demonstranten

De AVG als zodanig is niet van toepassing in Portugal. Dus er kunnen vanuit de Nederlandse AVG ook aan Portugal geen boetes opgelegd worden. Al zeker niet als het een interne Portugese kwestie betreft.



Ik leg het even uit. Voor heel de Europese Unie geldt de GDPR. Dat is een basis wet die de 27 lidstaten overeenkomen. Daarna moet die wet door al die staten zelf aangenomen worden, en kunnen ze er ook nog van alles aan toevoegen. Wat dan enkel geldt in die ene lidstaat. Zo is in Nederland de AVG van kracht geworden. Die dan ook enkel voor Nederland geldt. In Portugal heet de Europese wet dan ook niet GDPR maar RGPD (Want het is in Portugal gangbaar dat men daar Portugees gebruikt, niet alleen op straat maar ook in de wetten.)



Het betekent trouwens ook dat naast de standaard GDPR, op gebied van privacy wetgeving iets in de ene staat wél mag, maar in de andere niet.



Wel belangrijk om het onderscheid te kennen, want er zijn zelfs mensen die bijvoorbeeld denken dat de Amerikaanse grondwet voor heel de wereld geldt. Terwijl die ook gewoon ophoudt bij hun grens. De AVG is formeel niet van kracht in Portugal. Wél de GDPR, of de RGPD zoals ze hem daar noemen. Waar onderling binnen de EU dan ook nog wordt samengewerkt.