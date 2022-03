NVIDIA bevestigt diefstal van inloggegevens en bedrijfsinformatie

Aanvallers zijn er onlangs in geslaagd om op systemen van chipfabrikant NVIDIA in te breken en daar inloggegevens van medewerkers en bedrijfsinformatie te stelen. Een deel van de data is inmiddels op internet gepubliceerd. Volgens NVIDIA, dat de inbraak op 23 januari ontdekte, heeft de datadiefstal naar verwachting geen gevolgen voor de bedrijfsvoering of de dienstverlening aan klanten.

Een groep aanvallers genaamd Lapsu$ heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist en claimt één terabyte aan data te hebben buitgemaakt. Naar aanleiding van de aanval heeft NVIDIA naar eigen zeggen het eigen netwerk verder beveiligd, incident response experts ingeschakeld en politie gewaarschuwd. "We hebben geen bewijs dat er ransomware binnen de NVIDIA-omgeving is uitgerold of dat dit te maken heeft met het conflict tussen Rusland en Oekraïne", aldus een woordvoerder tegenover Yahoo News. De koers van NVIDIA daalde gisteren met vijf procent.

De groep achter de aanval op NVIDIA claimde eerder verantwoordelijk te zijn voor aanvallen op de Portugese mediagigant Impresa en het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Details over hoe de aanvallers toegang tot de systemen van NVIDIA konden krijgen is niet bekendgemaakt.