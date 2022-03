Minister wil tijdelijke wetgeving voor CoronaMelder-app verlengen tot juni 2022

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de wetgeving die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt opnieuw verlengen, nu tot 10 juli 2022. Onlangs wilde de vaste commissie voor Volksgezondheid weten hoeveel geld er wordt bespaard als er per direct met de CoronaMelder-app wordt gestopt.

De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, waarin de wettelijke grondslag staat voor het gebruik van CoronaMelder, kan steeds met periodes van maximaal drie maanden worden verlengd. De wet trad op 10 oktober 2020 in werking en is sindsdien steeds verlengd. De verlenging kan meerdere malen plaatsvinden, maar telkens voor een periode van drie maanden. In de huidige situatie komt de wet op 10 april te vervallen en moet ook de inzet van CoronaMelder worden gestopt.

"Gelet op het hoge aantal besmettingen en de recente versoepelingen is de inzet van CoronaMelder op dit moment nog steeds aangewezen. Het onderhavige besluit bepaalt daarom de vervaldatum van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 op drie maanden na 10 april 2022, te weten 10 juli 2022", aldus Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Volksgezondheid vroeg minister Kuipers laatst hoeveel geld er wordt bespaard als er per direct met de CoronaMelder-app wordt gestopt. In januari meldde Kuipers dat de overheid geen nieuwe corona-apps aan het ontwikkelen is en op dit moment het beheer van de apps centraal staat en wellicht ooit het uitfaseren ervan. Onlangs meldde Security.NL dat Kuipers ruim 29 miljoen euro extra wil voor het beheer en de doorontwikkeling van corona-apps.

Dat leidde al tot Kamervragen en ook de vaste commissie voor Volksgezondheid wil opheldering. "Hoeveel geld (of hoeveel procent van de 29,4 miljoen euro) wordt in 2022 bespaard als per direct de CoronaMelder zou stoppen? In welke mate wordt deze nog gebruikt?", zo vroeg de commissie. Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 hebben zo'n 5,8 miljoen mensen CoronaMelder gedownload, aldus Kuipers. Ruim 2,4 miljoen mensen gebruiken de app actief.