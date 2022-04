Overheid blijft rioolwatersurveillance gebruiken voor monitoring coronavirus

De overheid blijft gebruikmaken van rioolwatersurveillance om de verspreiding van het coronavirus te monitoren, zo blijkt uit de langetermijnstrategie van het kabinet. Het monitoren van rioolwater op virusdeeltjes wordt sinds 2020 toegepast. Van meer dan driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland wordt vier keer per week het rioolwater verzameld en door het RIVM op virusdeeltjes getest. Het kabinet wil dit blijven doen.

"Rioolwatersurveillance geeft inzicht in de spreiding van het virus over Nederland, onafhankelijk van testcapaciteit, teststrategie en menselijk gedrag zoals testbereidheid en zorgvraag. De aantallen virusdeeltjes kunnen worden gedetecteerd in het rioolwater. Hiermee kunnen trends in de virusverspreiding worden gesignaleerd. De rioolwaterdata voor SARS-CoV-2 en de ziekenhuisopnames zijn sterk gecorreleerd", zo staat in de Lange termijn aanpak COVID-19.

Daarnaast heeft de rioolwatersurveillance een landelijk dekkende infrastructuur, doordat het rioolwater van meer van driehonderd afzonderlijke locaties vier keer per week wordt gemeten op de aanwezigheid van het coronavirus. Volgens het kabinet kan het RIVM in het rioolwater ook de opkomst van nieuwe virusvarianten in Nederland monitoren. De EU heeft geld aan alle lidstaten beschikbaar gesteld om de detectie van virusvarianten in het riool verder te verbeteren. Het Outbreak Management Team (OMT) had eerder ook al geadviseerd om de rioolwatersurveillance voort te zetten.