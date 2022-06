Amerikaanse overheid nog altijd grootste financier Tor Project

De Amerikaanse overheid is nog altijd de grootste financier van het Tor Project, maar het aandeel is wel een stuk kleiner geworden en bedraagt nog slechts twee procent meer dan de individuele donaties. Dat blijkt uit het nieuwste jaarrapport van het Tor Project, de organisatie die het Tor-netwerk beheert (pdf). Dagelijks maken meer dan twee miljoen mensen gebruik van Tor om hun privacy te beschermen.

Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. In het fiscale jaar 2020 - 2021 ontving de organisatie 7,4 miljoen dollar. Daarvan was ruim 2,8 miljoen dollar afkomstig van de Amerikaanse overheid, waaronder het Amerikaanse ministerie van Democratie, Mensenrechten en Arbeid, de National Science Foundation, het Open Technology Fund, Institute of Museum and Library Science en het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

"We krijgen veel vragen (en zien veel FUD) over hoe de Amerikaanse overheid het Tor Project financiert, dus we willen dit zo duidelijk mogelijk maken", liet het Tor Project in een eerder jaarrapport over de rol van de Amerikaanse overheid weten. De organisatie is al jaren bezig om minder afhankelijk van de donaties van de Amerikaanse overheid te worden. Vorig jaar werd zelfs een recordbedrag aan individuele donaties binnengehaald, namelijk ruim 2,6 miljoen dollar. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal het Tor Project volgend jaar voor het eerst meer via individuele donaties hebben binnengehaald dan dat het van de Amerikaanse overheid ontvangt.

De uitgaven bedroegen in de periode 2020-2021 zo'n vier miljoen dollar. Het grootste deel daarvan, zo'n 3,5 miljoen dollar, ging naar diensten waaronder hosting, vertalingen en softwareontwikkeling. Het resterende bedrag werd uitgegeven aan fondsenwerving en administratie. Het Tor Project wil het geld onder andere gaan gebruiken voor de ontwikkeling van een app waarmee gebruikers al het verkeer van hun smartphone via het Tor-netwerk kunnen laten lopen.