Rabobank hoeft slachtoffer helpdeskfraude geen 19.000 euro te vergoeden

Rabobank hoeft een klant die vorig jaar het slachtoffer van helpdeskfraude werd en zo 19.000 euro verloor niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Vorig jaar juni werd de man gebeld door een oplichter die zich voordeed als Microsoft-medewerker en stelde dat er een urgent probleem met de computer was waardoor criminelen geld van de bankrekening konden stelen.

Vervolgens installeerde de Rabobank-klant software waarmee de oplichter zijn computer kon overnemen. Ook logde de klant in op internetbanken. Vervolgens heeft er een betalingstransactie van 19.000 euro plaatsgevonden. Volgens de klant is er sprake van een niet-toegestane betalingstransactie en heeft de bank haar zorgplicht geschonden. De klant stelt dat hij de betaling niet bewust heeft uitgevoerd. De oplichter zou namelijk de transactie in de internetbankieren-omgeving van de klant hebben klaargezet.

Vervolgens heeft de klant naar eigen zeggen onbewust codes ingetoetst, waardoor de betaling kon plaatsvinden. Verder stelt de klant dat de overboeking werd gedaan naar een rekeningnummer van een in Groot-Brittannië gevestigde onderneming en dat die rekening is gekoppeld aan een berucht platform. Volgens de klant heeft de bank haar zorgplicht geschonden door een betalingstransactie te faciliteren aan een tegenpartij met een beruchte reputatie.

Toegestane betalingstransactie

De Rabobank stelt in haar verweer dat er bij de transactie gebruik is gemaakt van de betaalpas, pincode en RaboScanner van de klant. De bank heeft daarbij toegelicht dat wanneer meer dan 250 euro wordt overgemaakt naar een onbekende rekening de transactie geaccordeerd moet worden met de RaboScanner. Uit de administratie van de bank volgt dat de betalingstransactie van 19.000 euro met de RaboScanner van de klant is goedgekeurd. Volgens de bank is er daarom sprake van een toegestane betalingstransactie.

De klant benadrukt dat hij deze betalingstransactie niet bewuste heeft uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat hij via de RaboScanner had kunnen zien dat er een overboeking plaatsvond, maar hij dit niet heeft opgemerkt. De klant is dan ook van mening dat hij niet heeft ingestemd met de betreffende betalingstransactie.

Grof nalatig

Volgens het Kifid is de klant grof nalatig geweest door de oplichter toegang tot zijn computer te geven, op verzoek van de oplichter in te loggen op internetbankieren en de transacties te accorderen met de RaboScanner. Daarmee zijn de veiligheidsregels van de bank niet gevolgd. Het Kifid stelt dat de Rabobank het bedrag van de transactie dan ook niet hoeft te vergoeden.

Wat betreft het schenden van de zorgplicht komt het Kifid tot de conclusie dat de bank niet verplicht is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Ook is de bank niet verplicht onderzoek te doen naar de begunstigde van een betaling. De bank was daarnaast niet bewust van het gevaar bij het uitvoeren van de betalingstransactie. Voor de bank bestond daarom geen aanleiding om in te grijpen door de betaling te blokkeren, aldus het Kifid, die oordeelt dat ook de zorgplicht niet is geschonden. De vordering van de klant is dan ook afgewezen (pdf).