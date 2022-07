Proef waarbij deurwaarder op internetoplichters wordt afgestuurd uitgebreid

Een proef waarbij slachtoffers van internetoplichting via een deurwaarder hun geld van de dader kunnen terugkrijgen wordt uitgebreid. Het gaat om fraudezaken waarbij iemand iets online bestelt en vervolgens geen product ontvangt, maar mogelijk gaat het ook gelden voor WhatsAppfraude. De fraudegevallen worden direct na aangifte met instemming van de slachtoffers behandeld door de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) en de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Deze organisaties stellen de verdachten namens het slachtoffer aansprakelijk. Zo kunnen slachtoffers via een civiele procedure hun geld terugkrijgen. Aan de eerste ronde van de proef, georganiseerd door de overheid en verschillende organisaties, deden 211 slachtoffers van internetoplichting mee. Een kwart van de slachtoffers kreeg het volledige bedrag terug. In nog eens een kwart van de gevallen kregen de slachtoffers hun schade gedeeltelijk vergoed.

Een grote meerderheid van de online fraudeurs (87 procent) heeft via de pilot financiële of juridische consequenties ervaren. Zij hebben het geld terug betaald, troffen een betalingsregeling of kregen te maken met een gerechtelijke procedure of vonnis. Verder stelt 92 procent van de slachtoffer dat ze de volgende keer opnieuw aangifte zullen doen en negentig procent zou nogmaals LAVG of SODA inschakelen bij een nieuw geval van online fraude.

De politie is bezig met een vervolg van de pilot, die op korte termijn naar meer politie-eenheden wordt uitgebreid. Parallel aan de uitbreiding van de pilot, zal samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, SODA, gerechtsdeurwaarders en banken naar een landelijke uitrol worden gekeken. Tevens wordt onderzocht of de pilot kan worden uitgebreid naar WhatsAppfraude, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten.