Belastingdienst verplicht inloggen met DigiD-app of sms-controle

Wie vanaf aanstaande zaterdag 1 oktober bij de Belastingdienst met DigiD wil inloggen kan dit niet meer doen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf die datum is namelijk het gebruik van de DigiD-app of het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met de sms-controle verplicht. Dat laat de fiscus vandaag weten.

Volgens DigiD-aanbieder Logius moet het gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) extra bescherming bieden. De overheidsinstantie merkt op dat door de verplichting van 2FA nabestaanden soms niet meer bij de gegevens van de Belastingdienst kunnen. Voor hen is er een machtiging via een balie mogelijk gemaakt, zodat de belastingzaken na overlijden toch zijn te regelen.

In de aankondiging laat de Belastingdienst weten dat het gebruik van de DigiD-app de makkelijkste manier is om veilig in te loggen. "U hoeft geen wachtwoord te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest." Wie voor de sms-controle kiest moet eerst een mobiel of vast nummer aan het DigiD-account toevoegen en daarna de optie activeren.