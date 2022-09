Kabinet verdeeld over terugkeer van coronatoegangsbewijs

Het kabinet is verdeeld over de terugkeer van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij een opleving van het virus. VVD en D66 zijn voorstander dat de coronapas terugkeert in de "wettelijke gereedschapskist", het CDA en tal van coalitiepartijen zijn tegen. Dat laat het AD weten. Op dit moment is er geen wettelijke grondslag voor de invoering van een coronatoegangsbewijs. In de recent ingediende wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de invoering van de coronapas niet opgenomen.

"Het kabinet hoopt dat de inzet van ingrijpende interventiemaatregelen, zoals het CTB, niet meer nodig zal zijn. Echter, een aantal sectoren die de afgelopen twee jaar zwaar getroffen zijn door het coronavirus, geeft aan dat het CTB een wenselijke – en in een aantal gevallen zelfs de enige werkbare – maatregel is om renderend open te kunnen blijven tijdens een zware opleving van het virus", zo stelden minister Kuipers van Volksgezondheid, Adriaansens van Economische Zaken en Van Gennip van Sociale Zaken laatst in een brief over de langetermijnaanpak van corona aan de Tweede Kamer.

Vanwege de kritiek op het coronatoegangsbewijs is de pas niet meegenomen in de wetswijziging van de Wpg, aldus de bewindslieden. Die stellen dat het op voorhand uitsluiten van maatregelen bij een mogelijke opleving in de toekomst de mogelijke interventiemaatregelen beperkt. Ze willen dan ook de deur openhouden voor een wetsvoorstel waarbij het coronatoegangsbewijs weer wordt ingevoerd, als daarvoor draagvlak in de Tweede Kamer is.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen het CTB ook weer kunnen inzetten. "In een internetconsultatie hebben wij de overheid laten weten dat de juridische grondslag voor het CTB nu helemaal is verdwenen. Dat is voor de toekomst misschien niet verstandig. We willen niet dat sommige sectoren weer dicht moeten!", zo laten ze op hun website weten. Het kabinet maakte afgelopen juni bekend dat het in voorbereiding op een mogelijk nieuwe coronagolf de juridische grondslag van een hernieuwde inzet van het coronatoegangsbewijs zou laten onderzoeken.