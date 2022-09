Overheid start proef met werven van ict'ers op basis van ontwikkelpotentieel

De overheid heeft grote moeite met het vinden en behouden van ict'ers, onder andere op het gebied van cybersecurity. Daarom zullen verschillende rijksonderdelen dit jaar een proef starten waarbij er wordt geworven op basis van competenties en ontwikkelpotentieel in plaats van functie-eisen en opleiding. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Tweede Kamer weten.

"Er is in nagenoeg alle sectoren op dit moment sprake van arbeidsmarktkrapte. Ook het Rijk heeft moeite met het vervullen van ict-vacatures", stelt de staatssecretaris in een reactie op het verzoek om uit te zoeken of de voorwaarden om bij het Rijk te komen werken onnodig hoog zijn voor ict'ers. Ze voerde hiervoor een quickscan uit naar het wervingsbeleid van een kleine twintigtal it-intensieve onderdelen van het Rijk.

Daaruit komt volgens de staatssecretaris een beeld naar voren dat de focus bij het werven van it’ers meer verschuift naar het werk- en denkniveau van de kandidaat. De omslag naar meer competentiegerichte werving staat echter nog in de kinderschoenen. Volgens Van Huffelen beweegt de Rijksoverheid mee met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ict'ers en wordt geprobeerd om barrières weg te nemen. "Maar overall blijft de krapte stevig voelbaar en wordt aangegeven dat met name het behouden van de ict’ers een uitdaging vormt."

Het Rijk wil bij de werving van ict'ers meer inzetten op talent en ontwikkelpotentieel van sollicitanten in plaats van opleidingsniveau. "Het gaat daarbij minder om het klassieke selecteren van een persoon op basis van specifieke functie-eisen, kijkend naar eerdere ervaring en kwalificaties. Centraal staat het perspectief of de competenties en het potentieel dat iemand in huis heeft, passen bij de rijksorganisatie en het team waarin hij of zij komt te werken", legt de staatssecretaris uit.

Ze zegt deze beweging naar meer competentie gebaseerde selectie te ondersteunen en wil deze waar dat kan stimuleren, zeker op schaarse expertisegebieden als ict en informatiehuishouding. Om competentie- en talentgericht werven en selecteren rijksbreed te faciliteren worden dit najaar pilots gestart met zeventien geïnteresseerde rijksonderdelen. Op basis daarvan wordt vervolgens bekeken welke aanvullende acties nodig zijn.