Digitale geletterdheid toegevoegd aan curriculum basis- en voortgezet onderwijs

Digitale geletterdheid wordt toegevoegd aan het curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten. Vier miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid. Zo'n 2,5 miljoen burgers boven de 16 jaar zijn laaggeletterd en zullen in de toekomst blijvende ondersteuning nodig hebben om online hun zaken met de overheid te regelen, zo maakte voormalig staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vorig jaar bekend.

Volgens het kabinet is het nodig voor de "digitale transitie van Nederland" dat meer mensen over digitale vaardigheden beschikken. "Te veel mensen beschikken niet over voldoende digitale vaardigheden, zoals media-wijsheid, informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden", aldus de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. Van Huffelen stelt dat burgers die onvoldoende digitale vaardigheden hebben onder andere kwetsbaar zijn voor cybercrime en desinformatie.

Als onderdeel van het "Masterplan Basisvaardigheden" wordt er elk jaar 1 miljard euro geïnvesteerd in onder andere digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. Hoeveel van de kinderen en jongeren die straks het onderwijs verlaten digivaardig zijn moet nog worden bepaald. Eerder stelde Eurostat dat bijna tachtig procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar over digitale basisvaardigheden beschikt.

Naast het vergroten van de digitale vaardigheid is er ook een groot tekort aan voldoende digitaal geschoolde mensen in alle domeinen, stelt de staatssecretaris. Het kabinet wil dat er in elke arbeidsmarktregio een laagdrempelig scholingsaanbod voor omscholers en schoolverlaters komt voor bijvoorbeeld web development, informatiebeveiliging, programmeren en AI.