Koningin Máxima houdt opnieuw toespraak over invoering van digitale euro

Koningin Máxima houdt vandaag opnieuw een toespraak over de invoering van een digitale euro. Critici waarschuwen voor de grote gevolgen die dit kan hebben voor de vrijheid en privacy van burgers. Recentelijk sprak Máxima tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C over "central bank digital currency" (CBDC). Hieronder valt ook de digitale euro waar de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB nu mee bezig zijn.

De toespraak van de koningin leidde tot Kamervragen van JA21. Vandaag zal Máxima opnieuw spreken over de invoering van een digitale euro, alleen dan online tijdens de conferentie "Towards a legislative framework enabling a digital euro for citizens and businesses” van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. "In haar toespraak gaat Koningin Máxima in op de mogelijkheden en risico’s van een digitale euro, waaronder het belang van gegevensbescherming", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Europese Centrale Bank is begin 2020 gestart met de eerste verkenningen naar het ontwikkelen van een digitale euro. Vorig jaar verschenen de eerste resultaten daarvan, waarna de ECB een onderzoeksfase is gestart. In samenwerking met andere Europese centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), worden de mogelijkheden voor het ontwerp en de distributie van de digitale euro in kaart gebracht.

De onderzoeksfase eindigt in het derde kwartaal van 2023. "Daarna kan worden overgegaan op de implementatiefase", zo liet minister Kaag van Financiën eerder dit jaar weten. "Mede dankzij de inzet van Nederland is de digitale euro hoog op de agenda van de Eurogroep gekomen", aldus Kaag in een verslag over een overleg van de Eurogroep en Ecofinraad dat afgelopen plaatsvond.

Critici maken zich grote zorgen over een digitale euro. "Straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven", waarschuwde SP-Kamerlid Mahir Alkaya tegenover De Telegraaf. Niet alleen zouden burgers door een dergelijke munt de zeggenschap over hun eigen geld verliezen, ook maakt het uitgebreide monitoring mogelijk, stelt Alkaya. "Stel je voor dat de overheid kan meekijken bij wat jij met je geld doet. Dan kom je in een soort massa-surveillance-staat terecht."

Volgens het SP-Kamerlid is dit iets wat maar heel weinig Nederlanders zich beseffen. "Nederlanders relatief ongeïnteresseerd in de digitale euro. #CBDC. Dit is een probleem", reageerde hij vorige week op Twitter naar aanleiding van een onderzoek. "Het gevaar bestaat dat we, zonder dat wij volksvertegenwoordigers daar invloed op hebben, in een dystopische wereld terechtkomen, waarin de overheid alles in de gaten houdt, waarin de staat onze betalingen kan traceren en digitaal geld zo kan programmeren dat bepaalde groepen worden uitgesloten. Ondenkbaar? Ik hield een avondklok ook voor onmogelijk."

Mocht er een digitale euro komen dan moeten niet alle transacties worden gevolgd en nagetrokken, zo waarschuwde het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) vorige maand, dat onder een bepaalde grens voor volledige anonimiteit pleit. Het EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaronder ook de Autoriteit Persoonsgegevens. Onlangs sprak ook de Britse komiek Russell Brand zich uit over een digitale euro. Later deze maand vindt er in de Tweede Kamer een debat over de digitale euro plaats.