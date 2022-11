Nederland neemt deel aan grootschalige tests met Europese digitale identiteit

Nederland neemt volgend jaar deel aan drie grootschalige tests met de Europese digitale identiteit. Dat blijkt uit de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren' van het kabinet. Burgerrechtenbeweging Vrijbit waarschuwde vorige maand nog voor de gevaren die een dergelijk ID met zich meebrengt.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Volgend jaar wil het kabinet al een eerste versie van de wallet-app gereed hebben, hoewel een exact tijdsvenster nog niet bekend is. De wallet moet zaken gaan bevatten als diploma’s, rijbewijzen, ID's, Rijkspas, verklaring van erfrecht en zorggegevens beginnend met de Europese zorgverzekeringskaart, zo blijkt uit de Werkagenda. Om gegevens via de wallet-app te kunnen delen zal ook de benodigde wet- en regelgeving worden opgetuigd, alsmede andere basisvoorzieningen.

Verder zal Nederland in 2023 aan drie grootschalige pilots met de Europese digitale identiteit deelnemen, waarbij wordt gekeken naar het grensoverschrijdend zaken doen met een wallet-app. De pilots zouden tot en met 2025 lopen en moeten 'kansen en risico's' in kaart brengen. Vrijbit waarschuwde onlangs voor de gevolgen van een Europese digitale identiteit. "Het gevaar is levensgroot dat de persoonsgegevens die verzameld worden voor het verkrijgen van een ID gebruikt gaan worden, door overheden en private partijen, voor het koppelen aan andere data en gebruik voor andere doeleinden."

Eerder dit jaar uitte ook Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, zijn zorgen. "Een van mijn zorgen over het digitaal Europees identiteitsbewijs is dat als de infrastructuur er eenmaal is, we de wet- en regelgeving er speciaal voor aanpassen, want die kun je altijd veranderen. Daarnaast maak ik me er zorgen over dat het volstrekt niet gedefinieerd is hoe zo’n systeem er uit moet zien."