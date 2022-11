Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag:Is het toegestaan om persoonsgegevens te delen in WhatsApp-groepen? (zowel zonder als met toestemming van die persoon). Ik weet bijna zeker van niet, maar kun jij mij helpen in welke artikel van de AVG dit is weergeven?

Antwoord: Persoonsgegevens verspreiden via digitale kanalen is een elektronische verwerking daarvan. De AVG is dan van toepassing. Het maakt niet uit of je dit als bedrijf of als particulier doet, en ook niet of het grootschalig of incidenteel gebeurt.

Als een verwerking onder de AVG valt, moet je een grondslag hebben. Toestemming is zo'n grondslag, dus in het geval dat er (specifiek en duidelijk) toestemming is verkregen, dan mag het. Maar ook zonder toestemming kan het, bijvoorbeeld als de verstrekking nodig is om een overeenkomst uit te voeren. Denk aan het adres van je Marktplaats-koper appen naar je broer die de vaas gaat brengen.

Bij delen in een groep kom je meestal uit bij grondslag van het gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG). Je zegt dan eigenlijk, zowel ik als deze groep hebben er recht op deze informatie te delen, en we hebben rekening gehouden met de privacy van deze persoon. De vraag is dan wat dat recht is en hoe je dan rekening hebt gehouden.

Een veel voorkomende situatie is dat je wilt waarschuwen voor een verdacht persoon (de buurtapp, het is 4 uur en alles heit wel). Dan zijn de persoonsgegevens dus het signalement (of kenteken) van die persoon en waar die zich dan bevindt. Hierover had ik in 2016 ook al een vraag, het antwoord is eigenlijk ongewijzigd. Zie ook de comments!

Een andere optie is dat iemand in een groep vraagt om contactgegevens, bijvoorbeeld of iemand een oppas of klusser weet. In dat geval zou ik eerder kiezen voor een privéreactie, gezien die vraag is het niet nodig om de hele groep die gegevens te verstrekken.

Een derde optie is dat die persoon lid moet worden van de groep. Dat zou AVG-technisch beter via een privébericht naar een beheerder kunnen, waarbij die bij de persoon navraagt of die het echt wil.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Waarmee ik maar wil zeggen, er is niet één antwoord maar het is een beredeneerde keuze waarbij je met genoeg randzaken rekening moet houden.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.