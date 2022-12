Politie haalt websites ddos-diensten offline en start advertentiecampagne

Tijdens een internationale operatie waar ook de Nederlandse politie aan deelnam zijn tientallen websites van ddos-diensten offline gehaald en is een advertentiecampagne gestart om potentiële afnemers van dergelijke diensten te waarschuwen. Via ddos-diensten zijn tegen betaling ddos-aanvallen op websites uit te voeren. Zo zouden onder andere websites van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en gamingplatforms en systemen van eindgebruikers zijn aangevallen.

De operatie, met de naam Power Off, was gericht tegen zogenoemde "booter" of "stresser" diensten. De Nederlandse politie spreekt in een klaargezet maar nog niet online verschenen persbericht over "dertig van 's werelds grootste DDoS-for-hire websites", terwijl het Amerikaanse ministerie van Justitie het over 48 domeinnamen heeft.

Naast het in beslag nemen van de websites zijn de Nederlandse politie, FBI en het Britse National Crime Agency (NCA) ook een advertentiecampagne gestart. Wie in zoekmachines naar 'ddos-activiteiten' zoekt krijgt een advertentie van de politiediensten te zien die voor het gebruik van ddos-diensten waarschuwt. In de Verenigde Staten zijn naar aanleiding van de operatie zes personen aangehouden. "De komende tijd kunnen beheerders en gebruikers van DDOS-diensten nog meer acties verwachten", aldus de Nederlandse politie.