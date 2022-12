DuckDuckGo blokkeert voortaan automatisch Google sign-in pop-ups

De browser en extensies van DuckDuckGo blokkeren voortaan automatisch de Google sign-in pop-ups die op websites verschijnen, zo laat de op privacy gerichte zoekmachine via Twitter weten. Het inloggen via een Google-account op websites is al lange tijd mogelijk, maar de laatste tijd verschijnen op steeds meer websites pop-ups die gebruikers vragen om dit te doen.

"Deze pop-ups zijn invasief, vervelend en ondermijnen de privacy van gebruikers", zegt Peter Dolanjski van DuckDuckGo tegenover Gizmodo. "Google maakt gebruik van een dark pattern om je te laten inloggen waar je dat anders niet had gedaan. Wanneer je inlogt, is Google je aan het volgen wat je op die websites doet en koppelt dat aan je identiteit." Dark patterns zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens af te staan of aankopen te doen.

Volgens Dolanjski biedt Google deze pop-ups aan websites aan als een win-winsituatie. "Als het ze lukt om meer gebruikers in te laten loggen, zorgt dit voor meer dataverzameling door zowel Google als uitgevers, en laat het Google gerichter advertenties tonen aan gebruikers. Dat betekent meer geld voor alle betrokkenen, behalve voor jou."