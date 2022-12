Toename van slachtoffers bankhelpdeskfraude in Drenthe gemeld

Er is een toename van het aantal slachtoffers van bankhelpdeskfraude in Drenthe, aldus de politie. "Een aantal weken geleden werd het Westerkwartier geteisterd door oplichters. In enkele weken tijd kreeg de politie tientallen aangiftes binnen. In de afgelopen tijd nam het aantal meldingen in Noord-Drenthe toe." Slachtoffers werden soms voor tienduizenden euro's bestolen.

"We zien dat het aantal aangiftes toeneemt en we sluiten ook niet dat de oplichters actief worden in het omliggende gebied”, zegt Maarten Groenhof van de politie Noord-Drenthe. "We zien dat er in korte tijd ineens een flink aantal meldingen komen vanuit een bepaald gebied." Oplichters doen zich voor als bankmedewerker. Doordat ze over persoonsgegevens en rekeningnummers van slachtoffers beschikken weten ze het vertrouwen te winnen, aldus de politie.

Vervolgens wordt er gesteld dat er iets met de bankrekening is. Soms komt er later een "medewerker" aan de deur om de pinpas op te halen, nadat eerder al de pincode is ontfutseld. Ook vragen de oplichters aan slachtoffers of ze handelingen mogen doen via internetbankieren, of wordt er gevraagd software zoals AnyDesk te installeren, waarmee het systeem van het slachtoffer op afstand wordt overgenomen. "We zien ook wel dat ze dan spaargeld overmaken naar de lopende rekening of geld op een andere manier wegsluizen, zonder dat ze vervolgens nog een pinpas nodig hebben", merkt Groen op.

De oplichters hebben het vooral op ouderen voorzien, die niet altijd weten hoe deze vorm van fraude precies werkt. "Ik wil dan ook kinderen en kleinkinderen oproepen om hierover met hun (groot)ouders in gesprek te gaan”, zegt Groen. “Leg ze uit hoe deze oplichters te werk gaan!" De schade door bankhelpdeskfraude steeg vorig jaar explosief naar 47,6 miljoen euro.