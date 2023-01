Minister gevraagd om gebruik van ChatGPT in klaslokaal te verbieden

Van Haga is echt niet goed bij z'n hoofd..Scholen hebben wel een uitdaging (mijn vrouw werkt in het onderwijs) maar gebruiken al jaren software om plagiaat te herkennen. Er zijn ondertussen al tools die, in een aantal gevallen, herkennen of de ingeleverde werken afkomstig zijn van een persoon of van ChatGPT.25 jaar geleden was Google ook een uitdaging voor scholen en ook daar zijn we ondertussen aan gewend.Stel je haalt je diploma geheel door AI gemaakt werk, dan val je daarna door de mand zodra je in het bedrijfsleven aan de slag gaat.Edit: ff opgezocht wie de indiener was, geen verrassing: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/ephraim-or-groep-van-haga