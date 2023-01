NS laat treinreizigers vanaf 31 januari met contactloze betaalpas inchecken

Treinreizigers kunnen vanaf 31 januari bij de NS in- en uitchecken, zo heeft de vervoerder vandaag aangekondigd. Het is dan niet meer nodig om een los kaartje te kopen of saldo op te laden. Reizigers kunnen direct met hun betaalpas inchecken. De methode werkt alleen voor reizen met vol tarief in de tweede klas. Naast NS is reizen met de betaalpas vanaf 31 januari ook mogelijk bij Qbuzz (Merwedelijn) en Arriva (Limburg).

De kosten van gemaakte reizen worden per dag bij elkaar opgeteld en zijn de volgende dag voor de reiziger zichtbaar op het betaaloverzicht van de bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door de betaalpas aan een Mijn NS-account te koppelen of door op ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die vermeld staat in het betaaloverzicht. De afgelopen maanden deden ruim drieduizend reizigers mee aan een pilot om de nieuwe incheckmethode te testen.