"Google-advertenties op grote schaal gebruikt voor verspreiding malware"

Criminelen maken op grote schaal gebruik van Google-advertenties om internetgebruikers die naar bekende software zoeken met malware te infecteren. Dat stellen Spamhaus en Abuse.ch. Wie bijvoorbeeld op Thunderbird, Microsoft Teams, GIMP, Tor Browser of CCleaner zoekt krijgt advertenties te zien die zogenaamd naar de officiële website van de betreffende software wijzen. In werkelijkheid gaat het om malafide websites die malware aanbieden.

De afgelopen maanden is herhaaldelijk voor deze werkwijze van criminelen gewaarschuwd, maar Google slaagt er maar niet in om de situatie onder controle te krijgen. Het lijkt zelfs juist erger te worden. Volgens de Zwitserse beveiligingsonderzoeker en oprichter van Abuse.ch Roman Hüssy is er waarschijnlijk een partij actief die het verspreiden van malware via Google-advertenties als dienst aan criminelen aanbiedt.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat malafide advertenties voor dezelfde zoekopdrachten verschillende malware verspreiden, wat ook op "malvertising as a service" duidt, aldus Spamhaus. De malware die via de advertenties wordt verspreid is voornamelijk ontwikkeld om wachtwoorden en andere inloggegevens te stelen. Een aantal weken geleden adviseerde de FBI vanwege de malafide advertenties in de zoekmachine van Google nog het gebruik van een adblocker.