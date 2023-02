Thunderbird wil met Supernova tien jaar aan 'technical debt' oplossen

Later dit jaar verschijnt er een compleet vernieuwde versie van e-mailclient Thunderbird die volledig van de grond af is opgebouwd. Daarmee wil het ontwikkelteam naar eigen zeggen tien jaar aan 'technical debt' oplossen, alsmede de verouderde gebruikersinterface. Naast een technische en visuele vernieuwing wil Thunderbird ook naar een maandelijkse releasecyclus gaan.

Thunderbird is letterlijk code die bovenop de Firefox-browser draait. Dit heeft als voordeel dat de e-mailclient kan meeliften op de updates en support voor extensies van Firefox. Dit heeft zowel voordelen als nadelen. Het Thunderbird-ontwikkelteam is vrij klein, terwijl Firefox honderden ontwikkelaars heeft. Het bijhouden van alle aanpassingen in Firefox is vaak dan ook een dagtaak voor het kleine Thunderbird-team.

Achter de schermen zijn de ontwikkelaars al enige tijd bezig met Supernova, een compleet nieuwe versie van de e-mailclient die in juli van dit jaar moet verschijnen. Deze versie is zowel technisch als qua interface volledig vernieuwd. De komende twee jaar willen de ontwikkelaars de gebruikersinterface en gebruikerservaring verder verbeteren. Voor "oude" gebruikers blijft de bekende interface echter beschikbaar.

Verder is het de bedoeling dat Thunderbird vaker van nieuwe features wordt voorzien, sommige waar concurrerende e-mailclients al jaren over beschikken, aldus het ontwikkelteam, dat erkent dat het op dit moment achterloopt op de innovaties en verbeteringen van concurrenten.