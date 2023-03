Facebook verwerkte illegaal persoonsgegevens Nederlandse gebruikers

Facebook heeft illegaal persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers verwerkt, zo heeft de rechtbank Amsterdam vandaag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de Data Privacy Stichting (DPS). Volgens de rechter heeft Facebook in de periode van 1 april 2010 tot 1 januari 2020 persoonsgegevens van gebruikers verwerkt voor advertentiedoeleinden terwijl dat in dit geval niet mocht. Ook zijn persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder dat Facebookgebruikers hierover goed waren geïnformeerd en zonder dat daarvoor een basis bestond in wet- en regelgeving.

Niet alleen ontbrak een rechtsgeldige grondslag bij de verwerking van persoonsgegevens voor advertenties, ook was dit het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden, zoals seksuele voorkeur of religie. Het ging hierbij zowel om persoonsgegevens die gebruikers zelf verstrekten, als bijzondere persoonsgegevens die door Facebook werden verkregen door het volgen van het surfgedrag van gebruikers buiten Facebook.

Verder heeft Facebook gebruikers onvoldoende geïnformeerd over het delen van hun persoonsgegevens met een aantal derde partijen. Hierbij zijn niet alleen persoonsgegevens van de Facebookgebruikers zelf gedeeld, maar ook persoonsgegevens van hun Facebookvrienden. "Kort gezegd heeft Facebook Ierland de privacyrechten van Nederlandse Facebookgebruikers geschonden en heeft zij een oneerlijke handelspraktijk verricht", aldus de rechter.

In deze zaak werkt de Data Privacy Stichting samen met de Consumentenbond. De partijen vinden dat Facebookgebruikers een schadevergoeding moeten krijgen. Hiervoor hebben al meer dan 185.000 mensen zich bij de massaclaim aangesloten. In de procedure waar de rechter nu een oordeel heeft geveld kon nog geen schadevergoeding worden gevorderd.