Consumentenbond en DPS starten nieuwe privacyzaak tegen Facebook

De Consumentenbond en Data Privacy Stichting (DPS) starten een nieuwe privacyzaak tegen Facebook, nadat ze vandaag een eerdere zaak wisten te winnen. De rechter oordeelde dat Facebook tien jaar lang illegaal gegevens van Nederlandse gebruikers heeft verwerkt. "Met de uitspraak is de weg vrij voor een schadevergoeding voor Nederlandse consumenten", aldus de Consumentenbond.

De bond en Data Privacy Stichting zijn nu ook een tweede rechtszaak gestart over het feit dat Facebook gegevens van Nederlandse gebruikers naar de Verenigde Staten verzond om daar op te slaan. "Het Europese Hof van Justitie oordeelde tot twee keer toe dat de techreus met het doorsturen van gegevens in strijd met de AVG handelde. Desondanks bleef Facebook persoonsgegevens van zijn Europese gebruikers doorsturen naar Amerika, waar ze toegankelijk waren voor Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat is een grove schending van de privacy", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Nederlandse Facebookgebruikers die tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 een account hadden en in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding voor het gebruik van hun gegevens door Facebook kunnen zich aanmelden bij de Consumentenbond. Dat geldt ook voor gebruikers die na 25 mei 2018 een Facebook- of Instagramaccount hadden en compensatie willen claimen voor het doorsturen van gegevens naar de VS.