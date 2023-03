Tata Steel start kort geding vanwege cameratoezicht op kooksgasfabriek

ik ken nog iemand die weer eens een melding kreeg van enorme hoeveelheden dooie vissen... dan gingen ze kijken en dan zagen ze de dooie vissen, dan werd een PV opgemaakt en die werd gestuurd naar de veroorzaker... meestal een bekende van de overheid waar ze aandeelhouder van zijn.... De boete was dan meestal voor een millieu overtreding die lager was dan toen ik met een 1db te luide uitlaat op de brommer zat...

Maar ik als 16 jarige moest natuurlijk mijn maandsalaris ophoesten voor aftermarktet uitlaat omdat de oude verrot was, en een schelpje mag diverse meren en beekjes compleet uitroeien en krijgt een lagere boete... En een week later deden ze het weer... en een maand later bij schoonmaakwerkzaamheden weer...

Immers de boete was lager dan 1 uur werken voor die mensen...



Dat was wel een tijd hoe ik leerde hoe BV NL werkte... Multinationals komen overal mee weg, zeker wanneer ze bepaalde mensen een baantje geven na hun politieke carriere... en het klootjesvolk krijg keer op keer de deksel op de neus voor triviale dingen...



Dus wanneer ze nu gaan miepen over camera toezicht op hun Cokes fabriek (een techniek uit de 9de eeuw die in China en Zweden gebruikt werd toen er nog geen CO2 uitstoot was) is dat vreemd.. ze hebben toch niets te verbergen? Die zwarte asregens, die komen toch van vliegtuigen en electrische auto's?