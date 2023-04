Rathenau Instituut: meer reflectie nodig op inrichting digitale omgeving

Er is meer reflectie nodig op de inrichting van de digitale omgeving, waarbij er ook aandacht moet zijn voor de mechanismen die schadelijk online gedrag in de hand werken, zo stelt het Rathenau Instituut in een position paper voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken heeft binnenkort een rondetafelgesprek over de impact van het intensief gebruik van digitale technologieën en middelen op het welzijn van mensen en de samenleving als geheel.

Het Rathenau Instituut doet vaak onderzoek naar digitalisering en de gevolgen hiervan. Volgens het instituut blijkt uit de onderzoeken dat er binnen de samenleving verschillende zorgen zijn over de digitalisering, onder andere over de veiligheid. Het gaat dan om zaken als privacy, phishing en identiteitsfraude. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de digitalisering voor de gezondheid en ontwikkeling van mensen, alsmede de impact op de hele maatschappij.

Volgens het instituut is er dan ook meer reflectie nodig op de inrichting van de digitale omgeving. "Welke visie hebben we bijvoorbeeld op de verhouding tussen leren op school en leren thuis? Hoe kijken we aan tegen kwaliteit van leven, samenzijn, leren en werken in een digitale wereld? Hoe gaan we om met botsende waarden en belangen?"

Daarbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan de mechanismen die schadelijk online gedrag in de hand werken, laat het Rathenau Instituut verder weten. Dat noemt zaken zoals selectie, dataficatie, commodificatie, amplificatie, hyperconnectiviteit, openbaarheid, onmiddellijke beschikbaarheid, wanorde, afzondering en anonimiteit.

"Eenvoudig is het aanpakken van mechanismen niet. Opheffen van anonimiteit, bijvoorbeeld, zal helpen om online haat terug te dringen, maar beperkt ook ruimte voor klokkenluiders om misstanden aan te kaarten. Een maatregel kan dus wel helpen om een negatief effect te bestrijden, maar kan tegelijk een positief effect tenietdoen", zo stelt het instituut.

Dat voegt toe dat samenwerking tussen meerdere partijen nodig is om kennis op te bouwen en uit te wisselen. Tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie, dat op 13 april plaatsvindt, zullen verschillende hoogleraren over het onderwerp spreken, alsmede verschillende onderzoeksinstellingen, waaronder het Rathenau Instituut en het Trimbos Instituut. De informatie van de experts zou later voor het opstellen van beleid kunnen worden gebruikt.