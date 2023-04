Kuipers benadrukt opnieuw belang van cyberbewustzijn bij zorgpersoneel

Bewustwording over cyberrisico's en het belang van zorgvuldig handelen is essentieel voor goede informatieveiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg, zo heeft minister Kuipers van Volksgezondheid opnieuw benadrukt. De minister liet dit weten op Kamervragen over ransomware-aanvallen op ziekenhuizen en zorginstellingen.

"Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een klik op een verkeerde link door een (zorg)medewerker cybercriminelen toegang geeft tot de meest gevoelige en kwetsbare informatie van patiënten?", zo wilden VVD-Kamerleden Hermans, Rajkowski en Rahimi van de bewindsman weten. Kuipers antwoordt dat bewustwording van risico’s en het belang van zorgvuldig handelen door eigen medewerkers essentieel voor goede informatieveiligheid in de zorg is. Iets wat hij vorige maand ook al liet weten in een antwoord op andere Kamervragen.

"Het ministerie van Volksgezondheid zet daarom ten eerste in op het stimuleren van informatieveilig gedrag van zorgprofessionals", aldus de minister. Een paar jaar geleden is het ministerie het project "informatieveilig gedrag" gestart. Dit project moet voor een gedragsverandering op het gebied van informatieveiligheid zorgen, toegespitst op de Nederlandse zorgsector. Daarin wordt onder andere beschreven hoe kan worden voorkomen dat zorgpersoneel slachtoffer van phishing wordt.