Meer dan 10 miljoen Nederlanders hebben een MijnOverheid-account

Meer dan tien miljoen Nederlanders hebben inmiddels een account voor MijnOverheid, het persoonlijke portaal van de overheid voor burgers. Dat meldt MijnOverheid-beheerder Logius vandaag. Volgens de overheidsinstantie bevestigt het aantal accounts "de belangrijke rol" die MijnOverheid binnen de digitale overheid vervult.

Via MijnOverheid kunnen burgers op hun eigen account overheidscommunicatie ontvangen, persoonlijke gegevens inzien en lopende zaken bij de overheid bekijken. Daarnaast wordt ook getoond met welke organisaties informatie uit de Basis Registratie Personen (BRP) wordt gedeeld. Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd. Burgers hebben zelf de keus of en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van MijnOverheid, zo laat Logius weten.

Rechtszaak

In 2022 werden door aangesloten organisaties meer dan tachtig miljoen berichten naar de Berichtenbox van MijnOverheid verstuurd. Vorig jaar verloor de gemeente Amsterdam nog een rechtszaak over een bericht in de Berichtenbox. Een heffingsambtenaar van de gemeente stuurde een heffingsaanslag naar het MijnOverheid-account van een inwoner. De aanslag werd niet per post verstuurd.

De man had echter niet de optie aangevinkt om een e-mail te ontvangen wanneer er een bericht in de Berichtenbox wordt geplaatst. Hij wist daarom naar eigen zeggen niet dat hij de aanslag had ontvangen. Toen hij tegen de aanslag bezwaar maakte was de bezwaartermijn inmiddels verstreken. Daarop stapte de Amsterdammer naar de rechter, die oordeelde dat de heffingsambtenaar een nieuwe beslissing op het bezwaar moest nemen.

Tweefactorauthenticatie

Om toegang tot MijnOverheid te krijgen moet er worden ingelogd met DigiD. Vanaf begin dit jaar is het verplicht om dit te doen via de DigiD-app of sms-controle. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet meer toegestaan. Volgens Logius moet het gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) het lastiger maken voor kwaadwillenden om met de gegevens van anderen in te loggen, die bijvoorbeeld via phishing zijn verkregen.