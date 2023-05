Toyota lekt klantgegevens door verkeerd geconfigureerde cloudomgeving

Autofabrikant Toyota heeft door een verkeerd geconfigureerde cloudomgeving de gegevens van klanten gelekt. Het is het tweede datalek in korte tijd waar het bedrijf mee te maken krijgt. Op 12 mei meldde Toyota dat door een verkeerde ingestelde cloudomgeving de locatiegegevens en andere informatie van meer dan twee miljoen klanten bijna tien jaar lang voor iedereen toegankelijk waren.

Vandaag laat de autofabrikant weten dat er opnieuw gegevens van klanten via een verkeerd geconfigureerde cloudomgeving zijn gelekt. Het gaat om informatie over het navigatiesysteem van zo'n 260.000 Japanse klanten die sinds 2015 via internet te vinden was. Daarnaast zijn ook gegevens van klanten in verschillende landen in Azië en Oceanië gelekt, waaronder naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, klant-id, voertuigregistratienummer en voertuigidentificatienummer. Deze data was vanaf oktober 2016 publiek toegankelijk. Toyota zegt dat het medewerkers opnieuw uitgebreid zal trainen om herhaling te voorkomen. Details over de configuratiefouten zijn niet gegeven.