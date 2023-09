Kamer wil opheldering over grootschalige dataverzameling Belastingdienst

De Tweede Kamer wil opheldering van het demissionaire kabinet over de grootschalige dataverzameling van de Belastingdienst. Deze week meldde NRC dat de fiscus jarenlang mede door middel van scraping allerlei persoonlijke informatie van burgers verzamelde, onder andere van social media. Het was binnen de Belastingdienst bekend dat het scrapen van online gegevens 'onderwerp van discussie' was en in een aantal gevallen ook door de Autoriteit Persoonsgegevens was verboden. Toch werd dit gedaan. De zogenoemde RAM-database werd bij de invoering van de AVG in mei 2018 uitgeschakeld, maar de verzameld data bleef tot begin 2021 beschikbaar.

Kamerlid Omtzigt, de SP, BBB, D66 en CDA hebben Kamervragen gesteld aan demissionair minister-president Rutte, minister Kaag van Financiën en staatssecretaris Van Rij van Financiën. "Kunt u een overzicht geven van de keren dat de Kamer onjuist en/of onvolledig is geïnformeerd over het RAM-systeem? (over het bestaan, over het gebruik bij de Belastingdienst/toeslagen, over het gebruik van de Douane, over het aantal mensen dat toegang had, over wat er allemaal geregistreerd werd en meer)", zo vragen de Kamerleden.

De bewindslieden moeten ook laten weten waarom ze een onafhankelijk onderzoek laten doen, terwijl ze ook de vragen van de Tweede Kamer kunnen be-ntwoorden. Rutte, Kaag en Van Rij moeten verder duidelijk maken op welke punten de Belastingdienst zich bij de RAM-database niet aan de wet gehouden heeft. "Is het voor mij als Kamerlid mogelijk om de Belastingdienst op democratische wijze te controleren? Zo ja, hoe?", vragen de Kamerleden als laatste.

Kamerlid Van Haga van Groep van Haga kwam ook met Kamervrage over de 'social media politie', zoals hij het noemt. "Kunt u aangeven waarom de privacy van burgers zo massaal is geschonden?", vraagt Van Haga aan Van Rij. Daarnaast wil hij van de staatssecretaris weten of het systeem in het leven is geroepen om als overheid 'onwelgevallige mensen en meningen' in de gaten te houden. De bewindslieden hebben drie weken om met een reactie te komen.